فيديو: أهداف مباراة بايرن ميونيخ وتشيلسي (4-1)

كرر بايرن ميونيخ الألماني فوزه ضد تشيلسي الإنجليزي وحجز مقعده بين الثمانية الكبار في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

الفريق البافاري كان قد حسم لقاء الذهاب في إنجلترا لصالحه بثلاثية نظيفة، وعاد في ملعبه أليانز أرينا ليدك شباك البلوز بأربعة أهداف.

افتتح الهدّاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي التهديف لفائدة بايرن ميونيخ بالدقيقة التاسعة من علامة الجزاء.

وأضاف الجناح الكرواتي إيفان بيرسيتش الهدف الثاني عند الدقيقة 25، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين قلّص تامي أبراهام النتيجة للزوار.

وبالدقيقة 76 نجح الدولي الفرنسي كورينتن توليسو في تسجيل الهدف الثالث للبايرن، وعاد ليفاندوفسكي ليختتم مهرجان الأهداف بالدقيقة 83.

شاهد أهداف اللقاء..

اهداف لقاء :

بايرن ميونخ 4-1 تشيلسي pic.twitter.com/EpovEU3oFW — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goalzz4u) August 8, 2020