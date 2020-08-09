الرياضة

بايرن ميونيخ يعبر خصمه الإنجليزي..

فيديو: أهداف مباراة بايرن ميونيخ وتشيلسي (4-1)

محمد ابو الوفاaccess_time20 / ذو الحجة / 1441 هـ       9 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
بايرن ميونيخ يفوز على تشيلسي

كرر بايرن ميونيخ الألماني فوزه ضد تشيلسي الإنجليزي وحجز مقعده بين الثمانية الكبار في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

الفريق البافاري كان قد حسم لقاء الذهاب في إنجلترا لصالحه بثلاثية نظيفة، وعاد في ملعبه أليانز أرينا ليدك شباك البلوز بأربعة أهداف.

افتتح الهدّاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي التهديف لفائدة بايرن ميونيخ بالدقيقة التاسعة من علامة الجزاء.

وأضاف الجناح الكرواتي إيفان بيرسيتش الهدف الثاني عند الدقيقة 25، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين قلّص تامي أبراهام النتيجة للزوار.

وبالدقيقة 76 نجح الدولي الفرنسي كورينتن توليسو في تسجيل الهدف الثالث للبايرن، وعاد ليفاندوفسكي ليختتم مهرجان الأهداف بالدقيقة 83.

شاهد أهداف اللقاء..

محمد ابو الوفا

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *