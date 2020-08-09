«فيتش» تثبت تصنيفها لـ «سابك» عند «A» مع نظرة مستقرة

جدة – البلاد

ثبتت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني الممنوح للشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” عند الدرجة “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت “فيتش” أن تصنيف سابك يتوافق مع تصنيف شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” وذلك بعد استحواذ الأخيرة على 70 % من “سابك”.

وتوقعت فيتش أن تنخفض إيرادات “سابك” لعام 2020 بنسبة 25 %، وأن ينخفض هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2020 ​​إلى حوالي 20 % بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة المهندس يوسف البنيان ، قد توقع تحسنا بداية من الربع الثالث، مع الأخذ في الاعتبار أن مستقبل الطلب لاتزال تحركه الضبابية في سوق الطاقة، وأن أوضاع السوق ستفرض ضغوطا على صناعة الكيماويات لبقية العام الجاري ، مؤكدا مواصلة الشركة التزامها بأهم أولوياتها المتمثلة في الحفاظ على ميزانية قوية وتصنيف ائتماني مستقل ومميز، وتقديم أرباح تنافسية للمساهمين في ظل مناخ الاقتصاد العالمي الصعب حاليا.

ولفت البنيان إلى أن هناك تحسنا طفيفا في الأسعار خلال الربع الثالث وستحرص الشركة على الاستفادة من هذه الزيادة، وتركيز الشركة على استمرار موثوقية مصانعها وتحسين عملية الإنتاج والتواصل مع الزبائن وتلبية رغباتهم، ما يساعد على زيادة مبيعاتها 5 في المائة في السوق المحلية، إضافة إلى تقليل الإنفاق في المشاريع والتكاليف الإدارية والتشغيلية ، مضيفا بأن “سابك” شهدت التأثير الأكبر لفيروس كورونا المستجد في الربع الثاني، لكن أوضاع الأعمال تحسنت في الربع الثالث.

وحول صفقة استحواذ أرامكو على حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة سابك، أفصح البنيان عن تشكل لجنة مشتركة بين الشركتين برئاسته وعضوية تنفيذيين من الجهتين، على أن تعمل هذه اللجنة على توحيد الاستراتيجية العامة لصناعة البتروكيمياويات بالتوافق مع استراتيجية أرامكو، حيث تصبح سابك ذراع أرامكو لصناعة البتروكيماويات وكذلك لتحقيق أهداف استراتيجية سابك.

ومؤخرا وقعت شركة «سابك» اتفاقية يتم بموجبها تحويل مصنعها للبولي كربونيت في قرطاجنة، بإسبانيا، للعمل بالطاقة المتجددة بشكل كامل، ليكون بذلك أول مصنع ضخم للكيماويات في العالم يتم تشغيله كاملاً بالطاقة المتجددة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستستثمر شركة «إبردرولا»، إحدى أكبر شركات مرافق الكهرباء في العالم، ما يقرب من 70 مليون يورو (82 مليون دولار) لإنشاء منشأة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 100 ميغاواط، تضم 263 ألف لوح شمسي، على أرض مملوكة لشركة (سابك)، ما يجعلها أكبر منشأة للطاقة المتجددة مخصصة لجهة صناعية في أوروبا، في وقت يتوقع أن تعمل المنشأة بكامل طاقتها في عام 2024.

وتعد السعودية للصناعات الأساسية “سابك” أضخم شركة من حيث القيمة السوقية في سوق الأسهم السعودية بعد شركة ارامكو ، وكانت رابع أكبر منتج للكيماويات في العالم في عام 2013 ، لتصبح ثاني أكبر منتج لمركب الإيثيلين جلايكول ، ومن المتوقع أن تتصدر القائمة مع المشاريع الجديدة ، كما تعد أكبر منتج في العالم للمركب الكيميائي المضاف لوقود السيارات ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر وسماد اليوريا الحبيبية والبولي كربونات والبولي فينيل والأميد متعدد الإيثر.