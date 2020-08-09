فنانات لبنانيات: «لمين يلبسوا الطربوش»

بيروت- البلاد

هذه المرّة لن يفلت أحد بجريمته .. هذا هو لسان حال الشارع اللبناني وصيحات غضبه العارم المشتعل منذ تفجير بيروت الذي قالوا عنه “تشرنوبيروت” نسبة الى المفاعل النووي الروسي” تشرنوبيل”.

فالشارع اللبناني توحد ضد الجريمة والمجرمين بعد ضبط المنظومة الحاكمة وميلشيا حزب الله متلبسين بالجرم المشهود.. صوت الفن الأجمل في لبنان كان هذه المرة الأكثر حزنا وغضبا مخذرا من كبش فداء ” يلبس الطربوش” كما قالوا” ويفلت المجرمون بجريمتهم.



الفنانة نجوى كرم كانت الأعلى صوتا وهي تخاطب العهد والمنظومة السياسية: ذبحتونا وذبحتم البلد وكأنه لم يحدث شيئ.. وأدتم أهدافنا وأحلامنا وكأنه لم يحدث شيئ.. هجرتم أولادنا وأدمغتنا وكأنه لم يحدث شيئ.. نهبتونا وفلستونا وسرقتونا وكأنه لم يحدث شيئ.. وبكل وقاحة قلتم عنا: غدا يتعودون.. نحن لسنا ملككم ولا محطة تجاربكم.. لابد من ثورة تمر على بيوتكم لكي تحسوا بما نحس.. هذا إن كان عندكم إحساس.. خليتونا أموات ونحن أحياء .. فين رائحة الزعتر التي أبدلتموها برائحة دماء أولادنا وأهالينا.. وبعد كل هذا لازلتم تتقاتلون على السلطة كيف لازلتم قادرين على الاستخفاف بنا وبعقولنا وأرواحنا.. وبعد مشغولين بالبحث عمن تلفقون له التهمة ويلبس الطربوش عنكم.

وقالت إليسا بكل حزن: البيت كله حطام .. ونحن كلنا حطام.. نحن نعرفكم جيدا ولن ندعكم تفلتون مهما حققتم وأنتم موظفين صغار..

وهاجمت دانا حلبي بشراسة حكام لبنان قائلة: نحن شعب طيب عظيم .. لكن اهمالكم وعدم احساسكم وإنشغالكم بالبحث عن مصالحكم واهدافكم لن تمر كما تتخيلون.. جرائمكم أوصلتنا إلى ما نحن فيه ما بين ميت ومفقود.. قضينا ليلنا نبحث عن مكان في المستشفيات لجراحنا.



من جانبها تساءلت دانا: أين التبرعات التي جمعتموها لمواجهة كورونا .. عملتنا بالأرض.. الخضار احترق .. تسرقون المساعدات.. يقولون لكم هناك متفجرات في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت.. ماذا فعلتم.. تجاهلتم الأمر.. والأن لبنان عبارة عن زجاج مكسور وموتى وجرحى وشعب يموت من الفقر والجوع والوجع.. بلدنا يضيع أمام عيوننا وبعد متمسكون بكراسيكم.. ارحلو.. ماذا تنتظرون؟

وتناشد “دانا” الداعمين: لا تدعوهم يسرقوننا كما سرقونا من قبل..

أيضا تقول ريما شقيقة الفنانة نادين نجم ، إنهم وجدوها بعد أربع ساعات من الضياع في المستشفى.. الدم على كل الطرقات .. ويبدو أنهم لم يجدوا بعد من يلبسوه الطربوش ويحملوه المسئولية.

ولايزال اللبنانيون أصحاب الضمير الوطني الحر يصرخون بين الموتى والحطام ويحذرون من تحقيق محلي يبحث عن كبش الفداء.. هكذ قالت نادين الراسي وراغب علامة ورامي عياش وكل اللبنانيين فنانيين وسياسيين وإعلاميين .. ولازالت ميلشيا حزب الله وأعوانها يبحثون عن مجرم بريئ يغسلون به سمعتهم ليستمروا في جرائمهم لنهب لبنان لصالحهم ، وتدميره وضياعه لصالح الطامعين في قراره ومقدرته.