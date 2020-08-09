المرأه صحة و عافية

طريقة عمل كرانسكي باستا

نيفين عباسaccess_time20 / ذو الحجة / 1441 هـ       9 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طبق مميز لمحبي المطبخ الإيطالي وطريقة عمل باستا كرانسكي المميزة مع النقانق والجبن

المقادير اللازمة

300 جرام معكرونة بيني

330 جرام نقانق إيطالية مقطعة

575 جرام صلصة معكرونة بالأعشاب

410 جرام ذرة مصفاة

كوب جبن مبشور

طريقة العمل

تطهى المعكرونة في الماء المغلي لمدة 12 دقيقة أو حتى تنضج

تصفى جيدًا وتعاد إلى القدر

تقلب النقانق وصلصة المعكرونة وحبوب الذرة مع المعكرونة

يسكب الخليط في وعاء مدهون ومقاوم للحرارة

ترش الجبنة المبشورة

يوضع قليل من النقانق المقطعة على الوجه

تخبز في فرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة

ثم تخرج وتقدم ساخنة

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *