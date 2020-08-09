طريقة عمل كرانسكي باستا

البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ طبق مميز لمحبي المطبخ الإيطالي وطريقة عمل باستا كرانسكي المميزة مع النقانق والجبن
المقادير اللازمة
300 جرام معكرونة بيني
330 جرام نقانق إيطالية مقطعة
575 جرام صلصة معكرونة بالأعشاب
410 جرام ذرة مصفاة
كوب جبن مبشور
طريقة العمل
تطهى المعكرونة في الماء المغلي لمدة 12 دقيقة أو حتى تنضج
تصفى جيدًا وتعاد إلى القدر
تقلب النقانق وصلصة المعكرونة وحبوب الذرة مع المعكرونة
يسكب الخليط في وعاء مدهون ومقاوم للحرارة
ترش الجبنة المبشورة
يوضع قليل من النقانق المقطعة على الوجه
تخبز في فرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة
ثم تخرج وتقدم ساخنة