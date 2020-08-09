ضبط 8 أطنان من المواد الغذائية داخل شقة سكنية في الدمام

الدمام : البلاد

أسفرت الجولات الميدانية التي نفذتها بلدية غرب الدمام أمس، عن ضبط 8 أطنان من المواد الغذائية، في إحدى الشقق السكنية التي تستخدم مستودعا ومعملا لتحضير الحلويات لمنشأة تجارية في المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني، أن هذه الجولات التي نفذتها إدارة صحة البيئة، بالتعاون مع الجهات الأمنية تأتي للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية للمنشآت الغذائية للحد من انتشار فيروس كورونا

مشيرا إلى أنه جرى التحفظ على جميع المواد الغذائية لانتهاء صلاحياتها، وعدم المراعاة لاشتراطات صحة البيئة، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة.