رسميًا: جوميز ينتقل إلى ليل الفرنسي

أعلن نادي ليل المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم عن التعاقد مع صانع الألعاب الإنجليزي، أنخيل جوميز قادمًا من مانشستر يونايتد.

ورفض جوميز (19 عامًا) تمديد تعاقده مع مانشستر يونايتد وقرر خوض تجربة احترافية جديدة، إذ وقع اختياره على نادي ليل.

🔴 Le LOSC officialise aujourd’hui le recrutement d'Angel Gomes (19 ans). L’international U20 anglais évoluera cette saison sous le maillot du Boavista FC (Portugal) où il est prêté pour l’ensemble de la saison 2020-2021.#NewPlayerDetected #MercatoLOSC — LOSC (@losclive) August 9, 2020

وكان جوميز أصغر لاعب يمثل الشياطين الحمر على الإطلاق منذ دنكان إدواردز في الخمسينيات، عندما حل بديلًا لواين روني في موسم 2016-2017.

ونزل اللاعب الأسمر إلى أرضية الميدان في المباراة الختامية للموسم وكانت أمام كريستال بالاس، بعمر 16 عامًا.

وكشف ليل أنه أعار جوميز على الفور إلى نادي بوافيشتا البرتغالي لمدة موسم واحد.