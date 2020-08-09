الرياضة

رسميًا: جوميز ينتقل إلى ليل الفرنسي

محمد ابو الوفاaccess_time20 / ذو الحجة / 1441 هـ       9 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
جوميز ينتقل إلى ليل

أعلن نادي ليل المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم عن التعاقد مع صانع الألعاب الإنجليزي، أنخيل جوميز قادمًا من مانشستر يونايتد.

ورفض جوميز (19 عامًا) تمديد تعاقده مع مانشستر يونايتد وقرر خوض تجربة احترافية جديدة، إذ وقع اختياره على نادي ليل.

وكان جوميز أصغر لاعب يمثل الشياطين الحمر على الإطلاق منذ دنكان إدواردز في الخمسينيات، عندما حل بديلًا لواين روني في موسم 2016-2017.

ونزل اللاعب الأسمر إلى أرضية الميدان في المباراة الختامية للموسم وكانت أمام كريستال بالاس، بعمر 16 عامًا.

وكشف ليل أنه أعار جوميز على الفور إلى نادي بوافيشتا البرتغالي لمدة موسم واحد.

محمد ابو الوفا

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