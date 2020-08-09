المشاكل التي يسببها نقص اليود

نرمين عباس

يعد نقص اليود السبب الأكثر شيوعًا لمرض الغدة الدرقية ، وإذا كان خطيرًا ، فقد يتسبب في تلف دائم في الدماغ وإعاقة ذهنية عند الأطفال

يحصل الكثير من الناس على كمية كافية من اليود من طعامهم ومكملات الملح

ومع ذلك ، أثناء الحمل والرضاعة ، يجب على النساء تناول مكملات اليود

ما هو نقص اليود؟

اليود معدن موجود بشكل طبيعي في مياه البحر والتربة

يحتاج الجسم إلى اليود لإنتاج هرمون الغدة الدرقية في الغدة الدرقية

يؤثر هرمون الغدة الدرقية على التمثيل الغذائي الخاص بك وهو ضروري لنمو ووظيفة الدماغ والأعصاب والعظام

أنت بحاجة إلى الكمية المناسبة من اليود لعملية التمثيل الغذائي ولعمل الغدة الدرقية بشكل صحي

ما هي المشاكل التي يمكن أن يسببها نقص اليود؟

في أي شخص ، يمكن أن يسبب نقص اليود :-

تضخم الغدة الدرقية أو تضخم الغدة الدرقية في الرقبة

قصور الغدة الدرقية – نقص هرمون الغدة الدرقية ، والذي يمكن أن يسبب

التعب المستمر

زيادة غير متوقعة في الوزن

صعوبة التعلم والتذكر

إمساك

ضعف وبطء ضربات القلب

جلد جاف

إذا كان لدى الأطفال والجنين القليل من اليود ، فقد تكون هناك مشاكل في النمو الطبيعي بما في ذلك :-

تلف في الدماغ

الإعاقة الذهنية ، بما في ذلك أشد أشكال القماءة

معدل ذكاء منخفض

توقف النمو

عند النساء ، يمكن أن يسبب نقص اليود :-

مشاكل الخصوبة

مشاكل الحمل مثل الإجهاض وولادة جنين ميت وتلف الدماغ والأعصاب للجنين النامي

من هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص اليود؟

بينما يمكن أن يصاب أي شخص بنقص اليود ، فإن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم :-

النساء الحوامل

الأمهات المرضعات

الأجنة (الأطفال الذين لم يولدوا بعد)

الأطفال حديثي الولادة

كيف يتم علاج نقص اليود؟

يتم علاجه عادة من خلال تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على اليود ، واستخدام ملح اليود وتناول مكملات اليود. قد تكون هناك حاجة إلى علاجات أخرى.

كيف تمنع نقص اليود؟

استخدم ملح اليود وقم بتضمين مجموعة من الأطعمة الغنية باليود في نظامك الغذائي

المأكولات البحرية غنية باليود – تناول المأكولات البحرية مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع يكفي لمعظم الناس

يوجد أيضًا الكثير من اليود في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان

الأعشاب البحرية غنية باليود أيضًا

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من اليود أيضًا إلى مشاكل في الغدة الدرقية ، لذلك لا تتجاوز الجرعة الموصى بها من المكملات الغذائية