( احفظ شعارك ) تميز الجولة 24 .. واتحاد القدم يحدد فترتي التسجيل

الرياض – البلاد

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إطلاق مسمى (احفظ شعارك) على الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومباركة ودعم وزارة الرياضة.

وجاء إطلاق هذا المسمى على الجولة المقبلة من المسابقات التي تنظمها الرابطة، نظير الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية بمختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة بالملكية الفكرية، وإيمان الرابطة بدورها في الحفاظ على حقوق الأندية الفكرية من خلال تسجيل شعاراتها، وتطويرها ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن، بما يسهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية، ويرفع من مستوى إيراداتها المالية، واستشعارها بأهمية التوعية المجتمعية والجماهيرية للحفاظ على مكتسبات الأندية وعلاماتها التجارية، وتعزيز ثقة المستهلكين بمفهوم الملكية الفكرية، وذلك للحد من الانتهاكات لحقوق المُلكية الفكرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهدر المالي للأندية، كما أن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة الرابطة في اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بصفتها عضوا في اللجنة، إلى جانب وزارة الرياضة، ووزارة التجارة، إضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مواعيد فترتي تسجيل اللاعبين المحترفين الصيفية والشتوية، لموسم 2020 / 2021.

وتبدأ فترة تسجيل اللاعبين الصيفية يوم 15 أغسطس الجاري، لدوري المحترفين والدرجة الأولى والدرجة الثانية، وتنتهي يوم 25 أكتوبر المقبل لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويوم 31 من نفس الشهر لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، ويوم 6 لأندية الدرجة الثانية.

أما فترة التسجيل الشتوية فتبدأ يوم 11 يناير 2021 وتنتهي يوم 7 فبراير 2021.