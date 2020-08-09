إعلان حكام لقاءات اليوم وصافرة صربية تضبط “ديربي جدة”

جدة- البلاد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الأحد)، حكام مباريات اليوم الأول من الجولة الـ24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأسندت اللجنة جميع مواجهات اليوم لحكام أجانب، ما عدا مباراة واحدة أسندت لطاقم حكام سعودي.

الاتفاق والفيحاء

قررت لجنة الحكام أن يدير مباراة الاتفاق والفيحاء، طاقم تحكيمي أجنبي بقيادة اتياس جيسترانيوس، ويعاونه جان أرافيرتا وميكا ساكاري، وحكم رابع ماجد الشمراني، وحكم للفيديو دانيال ستيفانسكي، ومساعد لحكم الفيديو سامي الجريس.

ضمك والفيصلي

ويدير مباراة ضمك والفيصلي، طاقم سعودي مكون من حكم ساحة سلطان الحربي، ويعاونه محمد العبكري، وبدر الشمراني، وحكم رابع فيصل البلوي، وحكم فيديو شكري الحنفوش، ومساعد لحكم الفيديو فيصل القحطاني.

الوحدة والرائد

ويتولى إيرفات بينجتو إدارة مباراة الوحدة والرائد، ويساعده سيناد بيجوفيتش وديفور بينجو، وحكم رابع عبدالله الشهري، وحكم فيديو جيديمانيس، ومساعد لحكم الفيديو ممدوح الشهدان.

الاتحاد والأهلي

بينما سيضبط ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي سرديان يوفانوفيتش، ويساعده ميلان ميالوفيتش، وأوروس ستويكوفيتش، وحكم رابع خالد الطريس، وحكم فيديو جورجي كاباكوف، ومساعد لحكم الفيديو خالد صلوي.