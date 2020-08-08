يوفنتوس يقيل مدربه ماوريسيو ساري

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي قبل قليل في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت عن إقالة مدربه ماوريسيو ساري.

وجاء القرار بعد يوم واحد من إقصاء السيدة العجوز من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أولمبيك ليون الفرنسي.

ورغم حصده لقب الدوري التاسع تواليًا لليوفي، فإن الإدارة فضلت الاستغناء عن خدمات ساري ودفع قيمة الشرط الجزائي.

ويرتبط المدرب البالغ من العمر 61 عامًا مع يوفنتوس بعقد يمتد إلى صيف 2022، ولم يدم لأكثر من موسم في العارضة الفنية للنادي.

إذ خسر يوفنتوس 3 من آخر 4 جولات في مسابقة الدوري، وأنهى المسابقة بفارق نقطة واحدة فقط عن إنتر ميلانو.

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وتعرض لخسارة أخرى بنهائي مسابقة كأس إيطاليا أمام ناديه السابق نابولي بركلات الجزاء الترجيحية.

لتتعالى الأصوات داخل النادي وخارجه من قبل المشجعين، بضرورة إقالة ساري الذي شهد معه الفريق انحدارًا شديدًا على حد وصفهم.