مفاجأة للمهتمين.. هذه الجهة تخطط لشراء جميع أعمال تيك توك بمبلغ ضخم

تيك توك يشغل العالم كله وعدد كبير من العرب، لكن المفاجأة التي فجرتها شركة مايكروسوفت، شغلت الجميع.

حيث تسعى الشركة للتوصل إلى صفقة لشراء جميع أعمال (تيك توك) TikTok العالمية.

وذلك وفق ما ذكرته صحيفة (فاينانشيال تايمز)، نقلًا عن خمسة مصادر مطلعة على المحادثات.

ومع ذلك، قال مصدر مطلع على المناقشات لوكالة رويترز: إن مايكروسوفت لم تثر احتمال شراء أعمال (تيك توك) كلها.

وذلك في مفاوضاتها مع شركة (بايت دانس) ByteDance الصينية المالكة لها.

وقالت مايكروسوفت: إنها تسعى لشراء أصول (تيكتوك) في أمريكا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا.

ولم تكشف النقاب عن المبلغ الذي ترغب في دفعه.

وذلك مع أن مصادر قالت لرويترز في السابق: إن المديرين التنفيذيين لشركة (بايت دانس) يُقدِّرون قيمة (تيكتوك) بأكثر من 50 مليار دولار.

ووفقًا لتقرير صحيفة (فاينانشيال تايمز)، فإن الشركة تستكشف إذا كان يمكنها إضافة مناطق، مثل: الهند، وأوروبا، إلى الصفقة.

وأفادت الصحيفة نقلًا عن مصدر مقرب من (بايت دانس) في الهند بأن هناك “صفقة غير مفصول فيها” مع شركة مايكروسوفت من أجل (تيكتوك الهند) ولكنها فشلت.

وتواجه (تيكتوك) موعدًا نهائيًا حتى 15 سبتمبر لإكمال بيع عملياتها في الولايات المتحدة إلى مايكروسوفت أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة.

يُشار إلى أن تقرير (فاينانشيال تايمز) يأتي بعد يوم واحد فقط من قول آبل: إنها غير مهتمة بالاستحواذ على (تيك توك).

وذلك حتى مع التقرير الصادر عن موقع Axios الإخباري الذي وصف الشركة بأنها مشترٍ محتملٌ للشبكة الاجتماعية.

وأوضحت شركة آبل أنه لا توجد محادثات في الوقت الحالي للحصول على تطبيق تيك توك، وليس لديها خطط لمتابعة مثل هذه الصفقة.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب: إنه يخطط لحظر تطبيق تيك توك.

وسط مخاوف من أن ملكيته الصينية تمثل خطرًا على الأمن القومي بسبب البيانات الشخصية التي يتعامل معها.