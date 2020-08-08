مجلس النواب الليبي يرحب باتفاق الحدود البحرية بين مصر واليونان

البلاد : متابعات

رحب مجلس النواب الليبي ، باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وقال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري في تصريح صحفي اليوم: ” إن ليبيا ترحب بالاتفاق بين مصر واليونان وبجميع الاتفاقات القائمة على احترام مصالح دول المنطقة ومنها بالطبع مصالح ليبيا وتؤدي إلى الاستقرار والتقاسم العادل للثروات في المنطقة”.

من جانبه أشار عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي إلى أن الاتفاقية بين مصر واليونان تم توقيعها وفق معاهدة أعالي البحار لعام 1982 والتي تحفظ حقوق البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية.