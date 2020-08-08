فيديو وصور.. عروس بيروت تعود من جديد إلى موقع الانفجار المروع

قصة عروس بيروت التي لم تكتمل فرحتها بسبب انفجار المرفأ الكبير، شغلت قصتها والفيديو المصور لها وهي في لحظات الفزع الجميع.

لكن العروس لم تستسلم وعادت مرة أخرى لنفس الموقع، لالتقاط صور جديدة هي وزوجها، بعدما تخلت هذه المرة عن زي العروس.

البداية كانت بمقطع فيديو متداول لعروسة شاهدها العالم، وهي تقف مبتسمة أمام عدسات المصور.

لتتفاجأ بالانفجار يهتز من حولها، وتلتقط الكاميرا من خلفها تأثير انفجار مرفأ بيروت.

لم تستوعب عروس بيروت ما حدث، إلا في اليوم التالي للانفجار.

حيث ذهبت إلى موقع الحادث الأليم هي وزوجها رجل الأعمال اللبناني أحمد صبيح، 34 عاما، ليحاولا استيعاب ما حدث.

وقالت إسراء في تصريحات لإذاعة “مونت كارلو”، إنها كانت تستعد ليوم الزفاف منذ ثلاثة أسابيع.

واعتبرت أن حالتها تحولت من الفرح للحزن، مشددة على ضرورة وجود مكان للفرح في قلبها.

وقفت إسراء وزوجها في موقع الانفجار، وخلفها تناثرت على الأرض أكوام الزجاج المكسور من نوافذ الفندق.

الذي كان من المقرر أن تقيم فيه مع بقايا الزهور التي كانت تزين موائد حفل الزفاف.

وقالت: “مظبوط صار فيه أضرار كتيرة بالبلد عالم اتوفت الله يرحمها والشفاء العاجل للجرحى بس كمان إذا أنا اتطلع بحالي وبزوجي والفوتوجرافر اللي كان معنا، إن كتير من العالم حوالينا اتضررت واحنا بقينا بخير وسلامة”.

“الله حمانا فنقول نشكر الله على هيدا الشي”.

وأضافت: “هذا الشي بحاله بيخليني أظل متفائلة وأقول الحمد لله وانبسط وان الفرحة اللي أنا جاية كرمالها تظل موجودة”.