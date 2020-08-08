الرياضة

فيديو: أهداف مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد (2-1)

محمد ابو الوفاaccess_time19 / ذو الحجة / 1441 هـ       8 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف مباراة مانشستر سيتي

عبر مانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن كرر فوزه إيابًا على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد.

ففي المباراة التي دارت رحاها على أرضية ملعب الاتحاد، أكرم مانشستر سيتي وفادة ضيفه وهزمه بنفس نتيجة مباراة الذهاب.

وصعد النادي الإنجليزي إلى مصاف الثمانية الكبار بمجموع المباراتين 4-2 وتنتظره مباراة حامية الوطيس أمام أولمبيك ليون الفرنسي.

من خطأ دفاعي تقدم رحيم سترلنج في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بينما عادل كريم بنزيمة الكفة لريال مدريد عند الدقيقة 28.

وبخطأ آخر من نفس اللاعب، رافايل فاران، تقدم مانشستر سيتي عبر جابريل خيسوس في الدقيقة 68.

نرصد لكم أهداف مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد..

محمد ابو الوفا

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *