فيديو: أهداف مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد (2-1)

عبر مانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن كرر فوزه إيابًا على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد.

ففي المباراة التي دارت رحاها على أرضية ملعب الاتحاد، أكرم مانشستر سيتي وفادة ضيفه وهزمه بنفس نتيجة مباراة الذهاب.

وصعد النادي الإنجليزي إلى مصاف الثمانية الكبار بمجموع المباراتين 4-2 وتنتظره مباراة حامية الوطيس أمام أولمبيك ليون الفرنسي.

من خطأ دفاعي تقدم رحيم سترلنج في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بينما عادل كريم بنزيمة الكفة لريال مدريد عند الدقيقة 28.

وبخطأ آخر من نفس اللاعب، رافايل فاران، تقدم مانشستر سيتي عبر جابريل خيسوس في الدقيقة 68.

نرصد لكم أهداف مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد..

هدف مانشستر سيتي الاول !! حسابي الاساسي @iF26L_ pic.twitter.com/aqS68Odx7R — فيصل اهداف (@CSHD8K) August 7, 2020

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ريال مدريد الاول , بنزيما 👏👏 HD حسابي الاساسي @iF26L_ pic.twitter.com/jvXDQhdVYR — فيصل اهداف (@CSHD8K) August 7, 2020