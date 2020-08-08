فعالية تحجير السيارات تجذب زوار صيف أحد رفيدة

أبها – مرعي عسيري

نظمت بلدية مركز الواديين بمساندة الجهات الحكومية الأخرى فعالية تحجير السيارات ضمن فعاليات صيف محافظة أحد رفيدة 41 وذلك بمنتزه الحبلة.

وقد تم وضع مسار للمشاهدين والزوار وهم في سياراتهم وحصل على المركز الأول المشارك عايض محمد آل حامد بمجموع 4277 صوتا بسيارة من نوع بيجو موديل سنة 1974م ، وعلى المركز الثاني المشارك أحمد سالم الأنصاري بمجموع 3945 صوتا وبسيارة هايلوكس موديل 2015 م، فيما حصل المشارك عبدالله سعيد أبو دمام على المركز الثالث بمجموع 2024 صوتا وبسيارة من نوع كادينزا 2017م.



وبلغ مجموع الأصوات النهائية للفعالية 18588 صوتا، بناء على الرابط الإلكتروني المرفق للفعالية.

وعبر المشاركون عن عظيم شكرهم للقائمين على الفعالية، وعلى حسن التنظيم، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الفعالية بدأت كجهد ذاتي من الهواة لتصبح فعالية رسمية شهدت إقبالا كبيرا.