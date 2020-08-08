زراعة أشجار الفواكه بحدائق الطائف

الطائف ـ عبد الهادي المالكي

بدأت فرق الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة الطائف مؤخرا في برنامج زراعة شتلات الفواكه المحلية مثل أشجار التوت والرمان والتين البلدي في عدد من المواقع المختارة كميدان المئوية، ومدخل الطائف (طريق الهدا)، وعدد من الجزر الوسطية والحدائق والمتنزهات لزراعة الشتلات التي تحتاج إلى عناية مقاربة لأشجار الزينة بهدف الاستفادة من طبيعة المحافظة وطقسها المعتدل لإنجاح المشروع، بعد نجاح تجربة الأمانة في زراعة الورد الطائفي.

حددت الأمانة زارعة أشجار بعض الفواكه المحلية التي تشتهر بها الطائف بما يتوافق مع بيئة المكان واستبدال بعض الأشجار التي لا تتناسب مع طبيعة المحافظة بأشجار وشجيرات مثمرة تسهم في تحقيق نتائج إيجابية لهذه المبادرة، وتثقيف شرائح المجتمع بأهمية الزراعة للأشجار المحلية دعماً لنشر ثقافة التنمية المستدامة، وزيادة الرقعة الخضراء بالمدينة والمواقع السياحية.

وأبانت أمانة الطائف أن استقصاءً للرأي أجرته مؤخراً عكس تقبل أفراد المجتمع لهذه المبادرة، ودعم وسائل التواصل الاجتماعي لمثل هذه الأعمال التي من شأنها رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الشجرة، وإمكانية مشاركة وتعاون فرق تطوعية في تنفيذ البرنامج.