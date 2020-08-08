تظاهرات غاضبة وسط بيروت .. وهتافات ضد حزب الله

بيروت : متابعات

شهدت العاصمة اللبنانية اليوم (السبت) تظاهرات غاضبة قامت على اثرها قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين عمدوا إلى التوجه نحو البرلمان.

ووقعت اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين قرب مبنى البرلمان، بعد أن حاول عدد من المتظاهرين التقدم.

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وتعالت هتافات بعض المحتجين ضد “حزب الله” واصفين إياه بالإرهابي، فيما أقام الأمن والجيش حواجز لمنع اقتحام البرلمان.

فيديو | مواطن من وسط المظاهرات اللبنانية: نحن ضد الاحتلال الإيراني في #لبنان #الإخبارية pic.twitter.com/WmW5BCW3Yd — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 8, 2020

كما حمّل المتظاهرون السلطة السياسية مسؤولية تقاعسها وتقصيرها وسكوتها عن تخزين 2700 طن من مادة نترات الأمنيوم سريعة الاشتعال..

من جانبها، أعربت قيادة الجيش اللبناني عن تفهمّها لـ”عمق الوجع والألم الّذي يَعتمر قلوب اللبنانيين، وتفهّمها لصعوبة الأوضاع الّتي يمرّ بها وطننا”، لكنها ذكّرت المحتجّين، بـ”وجوب الالتزام بسلميّة التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدّي على الأملاك العامّة والخاصّة”.