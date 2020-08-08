الدولية

تظاهرات غاضبة وسط بيروت .. وهتافات ضد حزب الله

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو الحجة / 1441 هـ       8 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

بيروت : متابعات

شهدت العاصمة اللبنانية اليوم (السبت) تظاهرات غاضبة قامت على اثرها قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين عمدوا إلى التوجه نحو البرلمان.

ووقعت اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين قرب مبنى البرلمان، بعد أن حاول عدد من المتظاهرين التقدم.

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وتعالت هتافات بعض المحتجين ضد “حزب الله” واصفين إياه بالإرهابي، فيما أقام الأمن والجيش حواجز لمنع اقتحام البرلمان.

كما حمّل المتظاهرون السلطة السياسية مسؤولية تقاعسها وتقصيرها وسكوتها عن تخزين 2700 طن من مادة نترات الأمنيوم سريعة الاشتعال..

من جانبها، أعربت قيادة الجيش اللبناني عن تفهمّها لـ”عمق الوجع والألم الّذي يَعتمر قلوب اللبنانيين، وتفهّمها لصعوبة الأوضاع الّتي يمرّ بها وطننا”، لكنها ذكّرت المحتجّين، بـ”وجوب الالتزام بسلميّة التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدّي على الأملاك العامّة والخاصّة”.

صحيفة البلاد

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