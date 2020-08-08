السديس يطمئن على صحة المؤذن محمد شاكر

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

اطمأن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على صحة مؤذن المسجد الحرام فضيلة الشيخ محمد شاكر، وذلك في اتصال هاتفي.

من جانبه، عبر فضيلة الشيخ محمد شاكر عن امتنانه للرئيس العام على متابعته واهتمامه الدائم، كما شكره على اتصاله والاطمئنان على صحته، وهو مايعد من حرص واهتمام ولاة الأمر – حفظهم الله – بأئمة ومؤذني الحرمين الشريفين. وأكد الرئيس العام على دعواته بأن يمتعه الله بالصحة والعافية،

مؤكدًا على دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – للحرمين الشريفين والقائمين عليه؛ سائلاً المولى لهم خير الجزاء على ما يبذلونه.