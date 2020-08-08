الدفاع المدني ينقذ ويأوي 104 أشخاص خلال فترة هطول الأمطار

جدة : البلاد

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بمناطق( مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، عسير ، جازان ، الباحة نجران ) ، تمكنت – بفضل الله – خلال الفترة من 14 – 17 ذي الحجة 1441 هـ من انقاذ أكثر من (31) شخصاً وإخلاء ( 12) شخصاً و ( 6) أسرة ، وإيواء (73) شخصاً و(7) أسر ، جراء الأمطار والسيول التي شهدتها تلك المناطق .

وأبان المركز أنه تم تشكيل 8 لجان في عدد من المناطق المتضررة لحصر الأضرار والخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول.

وأهاب المركز بالمواطنين والمقيمين في المناطق التي تشهد الحالة المطرية في المملكة أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في مجاري الأودية والسيول والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حفاظاً على سلامة الجميع .