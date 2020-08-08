إمام الحرم المكي: كتاب الله نظم حياة البشر في منهج قويم

مكة المكرمة- المدينة المنورة – واس

أوضح فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله الجهني في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس في الحرم المكي الشريف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحيما وشفيقا وناصحا ومحبا للخير لأمته ، وكان من هديه، عليه الصلاة والسلام، الوصية، بمعنى العهد، وتكون بالمال وغيره.

وقال فضيلته : وبتتبع وصاياه نجد ألوانا متعددة وأشكالا متميزة قد شملت في جملتها مجالات الإنسان سواء كانت في أمر دنياه أم أمر آخرته , ولكنها في أمر آخرته أغلب , وتتسم بالإيجاز والإعجاز , ومن تلكم الوصايا , وصيته صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تبارك وتعالى , وتلاوته والعمل به .

فقد نظم هذا الكتاب العظيم حياة البشر في منهج قويم من جميع الجوانب , فمن جانب علاقته بربه أوضح له العقائد الإلهية وما يتبعها من الغيبيات في أركان الإيمان الستة , وفصل له في العبادات , ثم نظم قواعد المعاملات التي يرتبط بها البشر بعضهم ببعض , فوحد بينهم بالأخوة في الإسلام ,وأقام بناء الأسرة على قواعد المحبة والحقوق والرحمة والواجبات المتبادلة , ونظم ميزان العدل في الأرض ووضع السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتتنفيذية في هذه الآية الواحدة , وأكثر من ذلك , كلها معان سامية وتوجيهات حكيمة ومناهج قويمة ,.

وأكد فضيلة الشيخ الدكتور الجهني أن القرآن العظيم نور لمن وفقه القران سبحانه وتعالى يرفع به أقواما ويضع به آخرين , فمن أخذ به وعمل كان من السعداء عند الله , ومن هجره وأعرض خاب وخسر في دنياه وأخراه , وكان من أشقى الأشقياء .

وفي المدينة المنورة، أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم المسلمين بتقوى الله, واتباع أوامره, واجتناب معصيته, وأن يحاسب المرء نفسه, مبيناً أن نصيب الإنسان من الدنيا عُمرُه, فإن أحسن اغتنامه فيما ينفعه في دار القرار فقد ربحت تجارته, وإن أساء اغتنامه وأكثر المعاصي والسيئات بارت بضاعته وخسر النيا والآخرة.

وبيّن فضيلته في خطبة الجمعة أن تعاقب الشهور والأعوام على العباد من نعم الله الغِزار وأن نعمتان إن لم يغتنمها المرء فهو خاسر وسيندم عليها, قال النبي صلى الله عليه وسلم :”نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ”.

وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي أن الله أقسم في آيات عديدة من كتابه بأجزاء من الوقت بالليل والنهار والفجر والصبح والعصر والضحى, مبيناً أن الليالي والأيام خزائن للأعمال, ومراحل للأعمار, تبلي الجديد, وتقرب البعيد, أيامٌ تمرّ, وأيام تمضي, وأجيال تتعاقب على درب الآخرة, فهذا مقبل وذاك مبدر, وهذا صحيح وآخر سقيم, والكل إلى الله يسير.