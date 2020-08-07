8.2 مليار ريال حجم نقاط البيع خلال أسبوع

جدة – البلاد

ارتفعت قيمة مبيعات نقاط البيع عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات في المملكة، خلال الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس الجاري بنسبة 20% لتصل إلى نحو 8.2 مليار ريال، مقارنة بـ6.8 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

وجاء هذا الارتفاع لتزامنه مع زيادة المشتريات خلال فترة عيد الأضحى المبارك التش شهدت إقبالا واضحا على التسوق.

ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ”عمليات نقاط البيع” الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 68.3 مليون عملية ، تصدرها قطاع “الملابس والأحذية” بنحو 56%، تلاه قطاع “الترفيه والثقافة” بنحو 44% ، حيث تركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “الأطعمة والمشروبات” بنحو 1.4 مليار ريال، تلاه قطاع “الملابس والأحذية” بنحو 1.1 مليار ريال، ثم قطاع “المطاعم والمقاهي” بـ 1.08 مليار ريال.

وفيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال نفس الفترة، تصدرت الرياض ﺑ2.34 مليار ريال ما يمثل 29% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 1.2 مليار ريال.