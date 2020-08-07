7 آلاف مستفيد من عيادات الأعمال

جدة- البلاد

استفاد أكثر من 7 آلاف رائد ورائدة أعمال من سلسلة اللقاءات الاستشارية التطويرية التي نظمتها عيادات الأعمال بالشراكة مع “نماء المنورة” ضمن فعاليات يوم الأعمال التي تقام كل يوم سبت عن بعد. وتناولت الورش عدداً من الموضوعات منها التخطيط المالي للشركات الناشئة، و”وصايا وأفكار تجارية” ومحور إدارة ضغوط العمل وحلول التعامل معها، وكيف يبني رائد الأعمال علاقته مع فريق العمل إلى جانب استعراض تطبيقات وأمثلة حية للتواصل الناجح في قطاع الأعمال.

وتتواصل لقاءات يوم الأعمال بهدف الإسهام في تطوير رواد الأعمال الحاليين والمحتملين ودعم وتحفيز المشاريع و المنشآت والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والإسهام في إنقاذ المشاريع من التعثر وتقديم الدعم الاستشاري والإرشادي والتوجيهي من خلال المستشارين و الخبراء والموجهين في قطاعات الأعمال.