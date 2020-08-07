11250 سفينة عبرت قناة السويس

القاهرة – البلاد

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن إحصائيات الملاحة منذ افتتاح القناة الجديدة سجلت حتى الآن عبور 90 ألف سفينة بحمولة صافية 5,5 مليار طن، بإجمالي إيرادات قدرها 27,2 مليار دولار.

وأكد خلال احتفالية الهيئة بمرور خمس سنوات على افتتاح القناة الجديدة، أن الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع لم تتوقف عند كونه أحد مشروعات التطوير فحسب بل كانت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تبني استراتيجية تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة والحفاظ على مكانتها الرائدة رغم التحديات العالمية المختلفة.

وأضاف رئيس الهيئة أن 11250 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 693 مليون طن عبرت القناة منذ باداية العام الحالي، وبإيرادات بلغت 3,3 مليار دولار، وهو ما يعكس الدور الذي لعبته القناة الجديدة في الحفاظ على معدلات عبور السفن للقناة وفق المعدلات الطبيعية رغم التحديات العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد” Covid_19 “.