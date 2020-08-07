المملكة مركز استراتيجي للصناعات البحرية بالشرق الأوسط

الظهران – البلاد

تكثف شركة أرامكو السعودية خططها الاستثمارية الضخمة في قطاع الصناعات البحرية الاستراتيجية بمجمع الملك سلمان للصناعات البحرية في رأس الخير ، بهدف توطين الخبرة، وتحقيق أمن الإمدادات، وخفض تكلفة المنتجات والخدمات البحرية.

وفي هذا الإطار تواصل أرامكو السعودية وشركة ماكديرموت أعمالهما في إنشاء مصنع جديد داخل المجمع ، ومن المتوقع أن يكون الموقع الإجمالي الذي تقوم بتطويره شركة أرامكو السعودية أكبر مجمع للصناعات البحرية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط من حيث الإنتاج والقدرة والحجم، لتتحول المملكة إلى قطب رئيسي للصادرات الصناعية.

وفي إطار التطوير، تقوم شركة مكديرموت ببناء منشأة حديثة على مساحة 1.2 مليون م2 تشمل مكاتب ومنصات أعمال مسبقة الصنع ومراكز كبيرة للتجميع قادرة على تصنيع المنصات والوحدات النمطية لكل من المشروعات البحرية والبرية لأرامكو السعودية وغيرها من العملاء في المنطقة.

وبحسب أحمد السعدي، نائب الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية للخدمات الفنية ، يستهدف المجمع فرصًا للصناعات البحرية الإستراتيجية وتوطينها للعمل والازدهار، وينطلق في ذلك من 3 مقومات رئيسية ، يتمثل أولها بموقع المملكة والخليج العربي استراتيجياً في العالم، حيث يضم مسارات ملاحية رئيسية تصل بين آسيا وإفريقيا وأوروبا وأميركا ، والمقوم الثاني هو كثافة الملاحة في الخليج العربي حيث يتوقع من المملكة أن تصل كثافة الملاحة بزيادة 6% سنوياً ، ثم المقوم الأخير هو نشاطات شركة أرامكو السعودية فيما يخص النفط والغاز رفع مستوى الطلب على المنصات البحرية والحفارات البحرية وكذلك ناقلات النفط. من ضمن الثلاث الأساسيات انطلقت فكرة مشروع مجمع الملك سلمان للصناعات العالمية والخدمات البحرية”.

ومن الأهداف المهمة طبقا لتصريح نائب الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية للخدمات الفنية، أن المشروع عند اكتماله سيوفر 17 مليار دولار للناتج المحلي للسعودية ويخلق 80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.