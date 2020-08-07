البحرين تحبط عمليتي تهريب متفجرات قادمة من إيران

المنامة : وكالات

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في تغريدات لها على موقع تويتر، مساء أمس الخميس، عن إحباطها عمليتي تهريب مواد متفجرة من إيران، بجانب ضبطها لسيارتين محملتين بالمتفجرات.

وقالت الداخلية إن الأشخاص المعتقلين، كشفوا خلال التحقيقات عن وقوف ميليشيا حزب الله الإرهابي وراء هذه العمليات.

يشار إلى أن حزب الله اللبناني سعى إلى استهداف أمن البحرين في فبراير من عام 2011، بعد أن أحبطت السلطات في المنامة تهريب شحنة من الذخائر والمتفجرات والأسلحة قبالة السواحل البحرينية، ثم ضبطت خلية إرهابية على صلة بالحرس الثوري في نفس العام.

واعترف قائد الحرس الثوري السابق محمد علي جعفري قبل 4 سنوات، بتجنيد 200 ألف مسلح في بلدان إقليمية بينها لبنان، وذلك في اعتراف صريح يؤكد سعي بلاده لزعزعة استقرار المنطقة.