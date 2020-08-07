ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 154

البلاد : متابعات

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الجمعة، ارتفاع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 154.

وأضاف أن حالة 20 في المئة من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 مصاب تطلبت دخول المستشفى، وأن هناك 120 في حالة حرجة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار إلى 135 قتيلا مع عشرات المفقودين.

وكان الوزير حسن قد قال إن انفجار بيروت أسفر عن 135 قتيلا، و5 آلاف مصاب، ومن المتوقع زيادة أعداد القتلى.

من جانبه، قال محافظ بيروت مروان عبود، إن نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية، التي طال الدمار الناتج عن انفجار مرفأ بيروت نحو نصف مساحتها.