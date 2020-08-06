مركز الملك سلمان للإغاثة يبلسم جراح اللبنانيين

البلاد – مها العواودة

ثمن رئيس جمعية سبل السلام الاجتماعية في لبنان رسلان محمد ملص دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتواصل للشعب اللبناني، والذي سارع فور وقوع كارثة مرفأ بيروت إلى التعاون مع الجمعية اللبنانية لإسعاف الجرحى والمصابين وتقديم المساعدة الطبية لمن يحتاجها، موجهاً الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” ملك الإنسانية” وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وإلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صاحب الأيادي البيضاء، والعطاء الذي يلا ينضب على وقوفه ومساعدته لجمعية سبل السلام في تخطي الأزمات التي يمر بها لبنان.

وأضاف ” ليس غريباً على مملكة الإنسانية أن تساعد الشعب اللبناني في كل محنة يمر بها، فلقد عودتنا المملكة العربية السعودية أن تبلسم جراح المنكوبين وتقف بجانبهم وتساعد المحتاجين في كل الأوقات”.

وأوضح خلال حديثه لـ “البلاد” أن لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بصمة مباركة في شمال لبنان تحديداً في مدينة المنية مع جمعية سبل السلام الاجتماعية من خلال تقديم ثلاث سيارات إسعاف جديدة مجهزة بأحدث أنواع التجهيزات الإسعافية وتوقيع اتفاقية شراكة في دعم هذا المشروع الهام.

وأشار إلى أن الجمعية اللبنانية عملت لمدة عشر سنوات من أجل إنشاء مركز يسعف جرحى حوادث السير وينقل المرضى من بيوتهم إلى المستشفيات، إلا أن هذا المشروع لم يرى النور لولا مساعدة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث انطلق مشروع الإسعاف في شمال لبنان منذ ثلاثة أعوام بدعم المملكة وهو يعمل في خدمة الناس ليلا ونهارا بشكل مجاني، وقد وصل عدد المهمات الإسعافية إلى ألف وثلاثمئة وخمسة وستون مهمة إسعافية، إضافة إلى معالجة الحروق وإعارة الأسرة الطبية وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة وأنابيب الأكسجين مجانا.

لافتاً إلى أن هذا المشروع يخدم اللبنانيين والنازحين السوريين والفلسطينيين دون تمييز.