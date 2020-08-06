لوحات جمالية تستقطب الزوار بحديقة الفرشة

الباحة- البلاد

تشهد حديقة الفرشة في منطقة الباحة هذه الأيام حضورا مكثفا من قبل السياح حيث تتواصل في الحديقة هذه الأيام فعاليات وسام البادية في نسخته الثانية وسط اجواء ضبابية وغيوم تكتسي بها الجبال حول الحديقة لترسم لوحة فنية تجعل من المكان تحفة جمالية طبيعية، اضافة لفعاليات وسام البادية بحديقة الفراشة بمتنزه الخلب في محافظة المندق حيث يقام العديد من البرامج على مسرح الفعاليات يومياً تحت زخات المطر و جمال الطبيعة والضباب.



حيث تتميز فعاليات وسام البادية بنسخته الثانية بالعديد من البرامج الشعبية، ودورات تدريبية، وفقرات ترفيهية، وجوائز وسحوبات يومية، وعروض مسرحية ، بالإضافة إلى منافذ بيع تلبي جميع احتياجات العائلة، وقطار الفراشة والملاهي الكهربائية والعديد من ليالي النغم و الشيلات ومنطقة ألعاب إلكترونية متخصصة لكل احتياجات الأطفال وايضاً وجود الباص السياحي الذي ينقل الزوار إلى عدة أماكن سياحية.