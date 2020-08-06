لبنان يتعرض للتدمير

مها العواودة ـ بيروت – وكالات

قال رئيس وزراء لبنان السابق، سعد الحريري، الأربعاء، إن نكبة كبيرة حلت ببيروت وأهلها وسكانها، وحصدت مئات الأرواح من مواطنين ومواطنات، لا ذنب لهم سوى الإقامة والعمل والبحث عن لقمة العيش في عاصمتهم”.وقال الحريري إنهم “قتلوا قلب بيروت من جديد”

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقده الحريري لكتلة المستقبل النيابية والمكتب السياسي والمجلس التنفيذي لتيار المستقبل.



وأكد بيان لمكتب الحريري إن “الإعصار ضرب بيوتنا وأهلنا ومحلاتنا ومرافقنا، ولن يكون هناك شيء في الدنيا يمكن أن يغطي على الجريمة المروعة والمسؤولين عن ارتكابها أو يعوض دماء الشهداء والجرحى والمفقودين”. وتابع: “إن تيار المستقبل، كتلة نيابية ومكتباً سياسياً ومجلساً تنفيذياً، لن يكتفي بالنحيب على أطلال بيروت، ويعتبر الكارثة التي حلت، بحجم حرب تدميرية أين منها كل الحروب الأهلية والحروب الإسرائيلية على لبنان، وأخطر ما في هذه الحرب، أن يكون هناك قرار باغتيال بيروت لا يقل مأساوية وهولاً ووجعاً عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد، رفيق الحريري ورفاقه، التي سيصدر حكم المحكمة الدولية بشأنها بعد يومين” ، مؤكدا أن هناك شكوك خطيرة تحيط بالانفجار وتوقيته وظروفه وموقعه وكيفية حصوله والمواد الملتهبة التي تسببت فيه. ولن يكون في الإمكان حسم الشكوك بإجراءات أمنية وقضائية عادية.