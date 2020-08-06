عقوبات أمريكية على أفراد وشركة لتورطهم في الإخلال باستقرار ليبيا

واشنطن : وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات ضد ثلاثة أفراد وشركة، لتورطهم في الإخلال بالاستقرار الليبي.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي جوستين موزينيش، في بيان صادر اليوم: إن الوزارة أدرجت شركة الوفاق – مقرها مالطا – إلى لائحة العقوبات، إلى جانب شبكة من المهربين تضم فيصل الوادي، ومصباح محمد وادي، ونور الدين محمد مصباح، الذين يعملون في السفينة التي تحمل اسم (المرايا).

وأوضح موزينيش، أن الوادي وشركائه، قاموا بتهريب الوقود من ليبيا واستخدموا ليبيا كمنطقة عبور لتهريب المخدرات، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بكشف الشبكات غير المشروعة التي تستغل موارد ليبيا لمصلحتها الخاصة بينما تضر الشعب الليبي.

وأشار إلى أن الوادي عمل مع شبكة اتصالات في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا لتهريب الوقود والمخدرات غير المشروعة عبر ليبيا إلى مالطا.

وأضاف: أنه نتيجة للعقوبات الصادرة اليوم، سيتم حظر جميع ممتلكات هؤلاء الأشخاص ومصالحهم، بما في ذلك السفينة المحددة.