ضبط 5 لصوص سرقوا مجوهرات وذهبًا بـ1.2 مليون ريال في المدينة

المدينة المنورة : البلاد

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على متهمين في قضية سرقة حدثت عام 1439هـ ، وهما مواطنان اثنان في العقد الثاني من العمر ، وثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية ) ، لتورطهم بسرقة مبلغ (000’150 ) مائة وخمسين ألف ريال ، ومجوهرات وذهب تقدر قيمتها بحوالي (000’200’1) مليون ومائتي ألف ريال من أحد المنازل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.