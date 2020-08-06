ردهات القصر التراثي تجذب السياح

ظهران الجنوب ـ مرعي عسيري

شهدت فعالية مجلس القصر التراثي التي تنظمها بلدية ظهران الجنوب ضمن فعاليات صيف عسير تحت شعار “تنزه_بحذر” إقبالا كبيرا من الزوار خصوصاً من محبي التراث والثقافة.

وجاء تنظيم هذه الفعالية حرصاً على إبراز ثقافة وإرث محافظة ظهران الجنوب، لتقدم بذلك وجبة ثقافية وتراثية ومجتمعية تُلبي كافة أذواق الأسر والزوار للفعالية، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

فيما استعرض مجلس القصر التراثي للزوار اللوحات التشكيلية والنحت والأعمال التراثية والأثرية القديمة والصور و الحرف اليدوية.

يذكر أن فعالية مجلس القصر التراثي يتخللها العديد من البرامج والفعاليات، أهمها : برنامج حقيبة سائح للتعريف بالسياحة في ظهران الجنوب، وبرنامج سمرة الطيبين، وأمسيات ثقافية، وبرامج ترفيهية وصحية وتوعوية.