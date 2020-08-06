توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان

القاهرة : متابعات

وقع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن العلاقة مع اليونان قديمة ومهمة جدا لمصر، وسنتعاون مع اليونان لتثبيت الاستقرار في منطقة شرقي المتوسط.

وأضاف شكري “وقعنا مع اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لقانون البحار الدولي، مؤكداً سنمضي قدما مع اليونان باستثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط.

من جانبه أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن هناك تواصلا تاما ومستمرا بين اليونان ومصر على أعلى الصعد، مضيفا أن الاتفاقية بين تركيا وحكومة طرابلس ليست قانونية.