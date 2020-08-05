في لقاءات الفريقين.. التاريخ ينحاز للزعيم

وكانت مواجهة الدور الأول، قد انتهت بفوز النصر على مضيفه الهلال بنتيجة (2-1)، على ستاد جامعة الملك سعود. وكان الموسم الماضي، الذي شهد تتويج النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين، قد سجل أيضا فوز العالمي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة (3-2) و(2-1)، على الترتيب.