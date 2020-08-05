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في لقاءات الفريقين.. التاريخ ينحاز للزعيم

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو الحجة / 1441 هـ       5 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
النصر والهلال

جدة- البلاد

تتجدد الإثارة والتشويق الليلة بين قطبي الرياض؛ النصر و الهلال وذلك على درة الملاعب” استاد الملك فهد الدولي”.  التقى النصر والهلال في الدوري السعودي للمحترفين في 23 مباراة، فاز الزعيم في 11 لقاء،  مقابل 7 انتصارات للعالمي، بينما حسم التعادل 5 مواجهات.

وكانت مواجهة الدور الأول، قد انتهت بفوز النصر على مضيفه الهلال بنتيجة (2-1)، على ستاد جامعة الملك سعود. وكان الموسم الماضي، الذي شهد تتويج النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين، قد سجل أيضا فوز العالمي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة (3-2) و(2-1)، على الترتيب.

النصر والهلال
صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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