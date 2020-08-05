فرسان مكة يواجهون ليث الرياض

جدة- البلاد

في اليوم الثاني من جولة ” عيدنا عيدين” الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية المحترفين، يلتقي الليلة فريق الوحدة نظيره الشباب، على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع.

فرسان مكة خاضوا 3 مباريات ودية في إطار معسكرهم الإعدادي لاستئناف منافسات دوري المحترفين، عقب توقفها لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة كورونا..

فريق الوحدة يحتل حاليا المرتبة الرابعة في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، وسيسعى بجدية للرجوع للمركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا، الذي احتله الأهلي بعد فوزه أمس على الحزم 2/4 ليرفع رصيده إلى 40 نقطة. أما فريق الشباب فيحل في المركز التاسع بـ 31 نقطة. يغيب عن اللقاء البرتغالي بيدرو كايشينيا المدير الفني الجديد للشباب؛ بسبب خضوعه لفترة الحجر الصحي، حسب بروتوكول وزارة الرياضة الخاص بعودة النشاط.