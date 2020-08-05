تهشم منزل راغب علامة بسبب انفجار بيروت

الدولية الفن متابعاتتهشم منزل راغب علامة بسبب انفجار بيروت فرناس حفظيaccess_time16 / ذو الحجة / 1441 هـ 5 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق تعرض منزل النجم اللبناني راغب علامة، نتيجة انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، إذ تحطمت نوافذ المنزل وتعرضت قطع الأثاث لأضرار بالغة. وقد نشر نجله خالد بعض فيديوهات لما حدث في المنزل من دمار عبر حسابه على موقع تويتر . ويقع منزل الفنان راغب علامة في منطقة بيت الوسط في بيروت، ويعد الاقرب لموقع الانفجار، والذي أصيب بأضرار كبيرة جدا، وصودف تواجد راغب مع عائلته في الجبل وقت الانفجار ولم يصابوا بأذى. وقد اندلع الحريق في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت. وسمع دوى انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وقد أظهرت الصور والفيديوهات حجم الكارثة التي لم تحدث في بيروت من قبل. مرتبط