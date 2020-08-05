الميديا الرومانية تبدي اهتمامها بديربي الرياض

جدة- البلاد

أبدت الميديا الرومانية اهتماما ملحوظا بديربي الرياض الذي سيجمع اليوم النصرالوصيف برصيد 45 نقطة مع الهلال المتصدر برصيد 51 نقطة؛

حيث ألقت عددٌ من الصحف الرومانية الضوء على الديربي، فصحيفة “gsp” تحدثت عن بطولة الدوري السعودي حيث قالت إنه بطولة المليارديرات كما تحدثت عن مدرب الهلال الروماني رازفان لوتشيسكو، ووصفته بأنه بات معشوقًا لجماهير فريقه خلال مدة قصيرة بعد تتويجه باللقب الآسيوي.

كما تناولت الصحيفة عن فترة التوقف القسرية، التي استمرت لخمسة شهور بسبب جائحة كورونا، كما تحدثت عن نجاح الهلال في تجديد تعاقده مع اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز التي قالت إنه سيحصل على راتب يبلغ نحو 7 ملايين يورو سنويًا.

وقالت الصحيفة عن مباراة الديربي: إن فوز الهلال بالمباراة سيعني استئناف مشواره نحو الفوز باللقب الغائب لأنه سيزيد الفارق لتسع نقاط.

يُذكر أن الهلال هو متصدر المسابقة برصيد 51 نقطة بفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.