أسعار النفط ترتفع في ظل انخفاض المخزونات الأميركية

البلاد : وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات المخزون انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام الأميركية على الرغم من أن المخاوف بشأن الطلب على الوقود حدت من المكاسب في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم.

وصعد خام برنت 31 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 44.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش. وارتفع العقد 0.6 بالمئة أمس الثلاثاء لأعلى مستوى إغلاق منذ السادس من مارس.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو ما يوازي 0.6 بالمئة إلى 41.96 دولار للبرميل. وأنهى العقد تعاملات أمس الثلاثاء مرتفعا 1.7 بالمئة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أواخر يوليو.

وبحسب بيانات من معهد البترول الأميركي، انخفضت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس إلى 520 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.

ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم.

لكن حالات الإصابة بفيروس كورونا تواصل الارتفاع عالميا. وفي الولايات المتحدة، بلغ عدد الوفيات ما يزيد على ألف حالة يوميا، بينما اضطرت عشرات الولايات لتعليق خططها لإعادة فتح اقتصاداتها أو التراجع عن تلك الخطط.