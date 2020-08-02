1.4 مليون يورو قيمة انتقال مايكون للنصر

جدة- البلاد

كشفت إدارة نادي جلطة سراي التركي، عن المقابل المالي الذي حصل عليه النادي، مقابل رحيل البرازيلي مايكون بيريرا، لصفوف النصر ،.

ووفقا للحساب الرسمي للنادي التركي على “تويتر”، أمس السبت، أن الاتفاق تم بين الناديين على أن يستكمل المدافع البرازيلي مشواره مع النصر مقابل مليون وأربعمائة وثلاثين ألف يورو (1.430.000)، كما تمنى حظا جيدا للاعب.

وكان مايكون قد وصل إلى الرياض قادما من تركيا، بعد أن وافقت إدارة جلطة سراي على تمديد إعارته مع العالمي حتى الخامس من أكتوبر المقبل، مع تسليم اللاعب مخالصة مالية نهائية عن العام المتبقي من عقده.

واتفقت إدارة النصر مع اللاعب البرازيلي مايكون صاحب الـ31 عاما، على توقيع عقد لمدة عام كامل بعد انقضاء الموسم الجاري، مع أفضلية التجديد عاما ثانيا.

وأشارت تقارير إلى أن نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا للبرازيلي، جاءت سلبية، وبإمكانه المشاركة في تدريبات الغد، تحضيرا لمباراة الديربي المرتقبة ضد الهلال الأربعاء المقبل، في قمة مباريات الجولة الـ23 للدوري.