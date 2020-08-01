10874 ذبيحة استقبلتها مسالخ أمانة جدة في أول أيام العيد

جدة : البلاد

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك من العام الحالي 1441، 10874 ذبيحة تم ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة ومسلخ متنقل.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن ابراهيم الزهراني أنه توزعت المذبوحات، وفق تقرير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة جدة، على مسلخ جدة الرئيسي إذ استقبل 6035 أضحية، فيما بلغت الأضاحي في مسلخ سوق الأنعام (الخمرة) 3625 أضحية، كما تم ذبح 910 أضحية في مسلخ السبيل، بينما بلغت مذبوحات المسلخ المتنقل بحي الحمدانية 304 ذبيحة.

وأضاف وكيل الأمين م الزهراني أنه شهدت المسالخ سهولة تامة في حركة الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين بمساندة الشرطة والمرور ، ودعم مقام المحافظة لجميع المهام التنظيمية .

ووضعت أمانة محافظة جدة، ممثلة في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، خطة شاملة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الحج من خلال تجهيز المسالخ النظامية، واعتماد مسارات تنظيمية، وتخصيص مسلخ نسائي وقسم خاص لذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تهيئة الحظائر وتوفير الأغنام، ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع للتأكد من سلامتها .