ولي عهد البحرين يهنئ القيادة بنجاح حج هذا العام

البلاد : واس

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس محلس الوزراء بمملكة البحرين، جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في تنظيم شعيرة حج هذا العام وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية، أسهمت ـ بفضل الله ـ في تحقيق أعلى معايير السلامة للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بهم.

وأعرب سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عن خالص تهانيه على التنظيم الناجح لشعيرة الحج هذا العام؛ والتي استدعت جهودًا عظيمة لما واكبته من ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا، ما عكس الحرص الذي توليه المملكة العربية السعودية ومساعيها المباركة في تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية.

ودعا سموه المولى القدير أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام أعمالهم وطاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليُمن والبركات، وأن يرفع هذه الجائحة عن بلاد المسلمين والبشرية جمعاء ويسبغ على عباده نعمة الصحة.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في برقيتين مماثلتين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.