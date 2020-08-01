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وفاة والد الإعلامية وسيدة الأعمال سحر زين الدين عيد المجيد بـ“Covid 19”

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1441 هـ       1 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

انتقل الي رحمة الله تعالى الحاج  زين الدين عبد المجيد ، رجل الأعمال في الرياض  ، وذلك يوم الاثنين الموافق 27/7/2020،  نتيجة لإصابته بوباء “Covid 19”.

وقالت ابنته الاعلامية وسيدة الأعمال سحر زين الدين عبد المجيد ، إن والدها  رجل الأعمال وأحد كبار المستثمرين في القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية ، وأشارت إلى أنه قضى من عمره ما يتعدى العشر سنوات في قطاع التجارة والتي كانت مدخل وقرار ناضج لدخوله في عالم الأعمال في القطاع الصناعي  .

وأضافت أن الفقيد بعد عمله الإداري في عدة مناصب بالقطاع التجاري من المقدمين للاستشارات والخطط التطويرية في القطاع التجاري والصناعي نتيجة خبرته الطويلة .

وأكدت أن  أبنائه تعلموا الكثير من مسيرته في حياته الاخلاقية قبل العملية ، وأثنت نصيحته لنا كانت دائما ” لا تقدموا فرصكم على مبادئكم ”  وقالت “كان دائما يحثنا على السعي مكررا ” خير امتي في بكورها ” وكان حريصا دائما على غرس الخير والمحبة للآخرين”  .

وبهذا المصاب الجلل وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره  يتقدم طاقم “صحيفة البلاد” بأحر التعازي والمواساة لزوجته وأفراد عائلتهم الكريمة سائلين الله العلي القدير أن يتغمده  بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، ونسأله ان يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

صحيفة البلاد

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