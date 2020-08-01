الدولية

قرقاش: لا مكان لأوهام تركيا الاستعمارية في هذا العصر

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1441 هـ       1 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قال وزير وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية د. أنور قرقاش اليوم السبت إن أوهام تركيا الاستعمارية لا مكان لها في هذا الزمن ومن الأنسب لها أن تتوقف عن تدخلها في الشأن العربي.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على تويتر تنص على “التصريح الإستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده. منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي”.

صحيفة البلاد

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