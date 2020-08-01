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فوائد مذهلة لتناول الطحال في عيد الأضحى..لن تصدقها!

فرناس حفظيaccess_time12 / ذو الحجة / 1441 هـ       1 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

يعد الطحال من أشهر أكلات عيد الأضحى المبارك، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم ، وقد أوضحت خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة والباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذية مروة عبد الكريم ، أن الطحال مصدر هام جدا للمركبات الحيوية في الجسم.

يحتوي الطحال على نسبة عالية من الحديد والأوميجا 3 وفيتامين أ، ب المركب، الفسفور، والمنجنيز ومركبات الكولين.

وأضافت عبد الكريم أن الطحال ايضا يحتوي على مرافق إنزيم هام لصحة القلب، ويساهم بشكل كبير في مقاومة علامات وأعراض الشيخوخة .

وتابعت أن الطحال يحتوي على عنصر الحديد ، وهو بذلك يزيد من نسبة الهيموجلوبين، كما أنه مصدر هام للزنك والنحاس وهى أيضا عناصر هامة في محاربة الانيميا.

vernas hefzy

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