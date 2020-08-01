فوائد مذهلة لتناول الطحال في عيد الأضحى..لن تصدقها!

يعد الطحال من أشهر أكلات عيد الأضحى المبارك، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم ، وقد أوضحت خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة والباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذية مروة عبد الكريم ، أن الطحال مصدر هام جدا للمركبات الحيوية في الجسم.
يحتوي الطحال على نسبة عالية من الحديد والأوميجا 3 وفيتامين أ، ب المركب، الفسفور، والمنجنيز ومركبات الكولين.
وأضافت عبد الكريم أن الطحال ايضا يحتوي على مرافق إنزيم هام لصحة القلب، ويساهم بشكل كبير في مقاومة علامات وأعراض الشيخوخة .
وتابعت أن الطحال يحتوي على عنصر الحديد ، وهو بذلك يزيد من نسبة الهيموجلوبين، كما أنه مصدر هام للزنك والنحاس وهى أيضا عناصر هامة في محاربة الانيميا.