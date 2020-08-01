ضيوف الرحمن يستقبلون أول أيام التشريق في منى

البلاد : متابعات

استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم السبت الحادي عشر من شهر ذي الحجة على صعيد منى أول أيام التشريق، وثاني أيام عيد الأضحى المبارك مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج، ويرمي ضيوف الرحمن في هذا اليوم الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا يوم أمس جمرة العقبة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا؛ فيما تواصل الجهات الأمنية والحكومية المعنية مباشرة مهامها لتوفير جميع الخدمات للحجاج خلال إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق.

ويرمي ضيوف الرحمن في هذا اليوم الجمرات الثلاث ؛ مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة ، بعد أن رموا يوم أمس جمرة العقبة.