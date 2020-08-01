سفير اليمن لدى فرنسا يشيد بجهود السعودية في التوصل لآلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

البلاد – مها العواودة

أشاد السفير اليمني لدى فرنسا الدكتور رياض ياسين بالجهود السعودية الحثيثة التي تبذل من أجل استقرار وأمن اليمن.

وقال إن اتفاق الرياض يؤكد حرص المملكة العربية السعودية على استقرار وازدهار اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الأمر الذي ينم عن رجاحة وعقلانية الدبلوماسية السعودية.

وأكد أن المملكة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – تبذل جهود مضنية ومخلصة من أجل استتباب الأمن وإحلال السلام في البلاد، والتي أدت إلى إيجاد آلية واضحة وفق فترة زمنية محددة للتسريع العملي في تنفيذ اتفاق الرياض، خاصة وأن عامل الوقت مهم في ظل الظروف الراهنة، وأشار إلى أن جهود المملكة محط تقدير الحكومة اليمنية والشعب اليمني والتي تأتي في ظل استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في حربها العبثية منذ انقلابها على الشرعية عام 2014.

وأوضح أن الاتفاق والتوافق وخلق فرص التفاهم والسلام ركيزة أساسية جوهرية معروفة في السياسة السعودية التي تهاجم من قبل وسائل إعلام مغرضة لاتريد السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة .

وأضاف:” بكل المقاييس الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتنموية، نحن متفائلين مع إدراكنا لكل التحديات والصعوبات بأن تؤدي آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض إلى تحسن ملحوظ في تقديم الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن اليمني بشكل عاجل في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها.