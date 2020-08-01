سجون مكة توزع طن حلويات وهدايا للنزلاء بمناسبة عيد الأضحى

جدة- خالد بن مرضاح

أقامت سجون منطقة مكة المكرمة احتفالاتها بأول أيام عيد الاضحى المبارك لهذا العام وسط اجراءات احترازية ووقائية، تضمنت توزيع هدايا وحلويات بلغ وزنها أكثر من طن على مستوى سجون وإصلاحيات محافظات المنطقة وذلك بحضور مدراء السجون والإصلاحيات وعموم المنسوبين .

وتستمر الاحتفالات على مدى ثلاثة أيام، وتشمل توزيع الهدايا وحلويات وقوالب حلوى على النزلاء والنزيلات في كافة سجون محافظات المنطقة، وتم تمديد أوقات الاتصالات الهاتفية للنزلاء والنزيلات من قبل ذويهم لمعايدتهم خلال أيام العيد، لتصبح من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

ويأتي ذلك إيماناً من المديرية العامة للسجون بأهمية تعزيز القيم الإسلامية في نفوس النزلاء واستشعاراً لدورها في أمن المجتمع وسلامته، وتأصيلاً للهدي النبوي بإدخال الفرح والسرور على المسلمين ومشاركة النزلاء في الاحتفال بالعيد الذي يعد وجها من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتأهيلية لكافة النزلاء بلا استثناء ،وكسر لحاجز العزله والبعد عن المجتمع .