رائعة جديدة للأمير خالد الفيصل بعنوان “صقر الرجاجيل” بمناسبة شفاء خادم الحرمين

البلاد : متابعات
نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قصيدة جديدة بعنوان “صقر الرجاجيل” بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومغادرته المستشفى.
وجاء في مطلع القصيدة:
لا باس يا صقر الرجاجيل لا باس
أقولها عني وعن باقي الناس
تراك مانت بمثل غيرك بعيني
أنت الفخر والمجد للعز نوماس
وأنت الذي عند النوايب نجي له
وانت الذخر للناس يا طيب الراس
#صقر_الرجاجيل
قصيدة رائعة اطلقها صاحب السمو الملكي الامير #خالد_الفيصل بمناسبة شفاء #خادم_الحرمين_الشريفين حفظه الله في اعقاب عملية المراره التي اجراها رعاه الله مؤخرا pic.twitter.com/sXcAO9sl97
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 31, 2020
يُذكر أن الديوان الملكي أعلن أمس الخميس أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز غادر بحفظ الله ورعايته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية.