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رائعة جديدة للأمير خالد الفيصل بعنوان “صقر الرجاجيل” بمناسبة شفاء خادم الحرمين

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1441 هـ       1 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قصيدة جديدة بعنوان “صقر الرجاجيل” بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومغادرته المستشفى.

وجاء في مطلع القصيدة:

لا باس يا صقر الرجاجيل لا باس

أقولها عني وعن باقي الناس

تراك مانت بمثل غيرك بعيني

أنت الفخر والمجد للعز نوماس

وأنت الذي عند النوايب نجي له

وانت الذخر للناس يا طيب الراس

يُذكر أن الديوان الملكي أعلن أمس الخميس أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز غادر بحفظ الله ورعايته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية.

صحيفة البلاد

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