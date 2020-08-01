“جوزة الطيب” بالرغم من فوائدها.. الإفراط في تناولها قد يسبب الوفاة

تعد جوزة الطيب من التوابل التي تتمتع بمذاق مميز، كما أنها تضيف نكهة رائعة للمأكولات التي تضاف إليها خاصة اللحوم، ولها العديد من الفوائد الصحية إلا أن الإفراط في استخدامها قد يسبب أضرار بالغة لصحة العامة للجسم.
ويعود ذلك إلى أن جوزة الطيب تحتوي على نسبة مرتفعة من مركب الميريستسين وهو من المركبات التي تشكل خطرا على أعضاء الجسم والإفراط في تناوله يسبب التسمم وقد يصل إلى حدوث فشل في الأعضاء ، وقد يرتبط تناول جرعة زائدة من جوزة الطيب بالوفاة عند استخدامها مع أدوية أخرى.
كما يؤثر مركب الميريستسين الموجود في جوزة الطيب على الجهاز العصبي المركزي، ويتسبب في مضاعفات خطيرة تتمثل في: الهلوسة، الخمول والنعاس، الدوخة، جفاف الفم والحلق، ضيق التنفس، اضطرابات المعدة، عدم التحكم في عضلات الجسم، فقدان التوافق العصبي العضلي.
وتعتبر الجرعة المناسبة والآمنة من من مركب الميريستسين لا تتجاوز 120 مللجم في اليوم ، ولا يجب تناول أقل من نصف حبة من جوز الطيب، وعدم تناول ما يزيد عن 10 جم منه فتلك الكمية كافية لتسبب التسمم.
أما عن فوائد جوزة الطيب المتعددة فهى تعمل على تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات لاحتوائها على مضادات الأكسدة، تحسن الحالة المزاجية، كما تعمل على ضبط نسبة السكر في الدم، تقي من الإصابة بالسرطان.