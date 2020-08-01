أندية العالم تهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

جدة- البلاد

قدمت الأندية الكبرى في الدوريات الأوروبية، التهنئة إلى جميع المسلمين المتواجدين في العالم، احتفالاً بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، بعدما نزل حجاج بيت الله الحرام من جبل عرفة إلى صعيد مزدلفة.

وبادرت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لتقديم التهاني عبر صفحات التواصل، ونشر ليفربول في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة قال فيها: “عيد أضحى مبارك عليكم وعلى أصدقائكم وعائلتكم وكل

من تحبون. عسى كل عيد تعيدوه وأنتم بخير وصحة وعافية يا أبطال”، فيما كتب حساب أستون فيلا ” كل عام وأنتم بخير. عيد أضحى مبارك للجميع”، مع وضعه صورة تجمع لاعبيه المسلمين.